L'esercito israeliano interferisce con il segnale delle telecomunicazioni in Libano

In Libano , l'esercito israeliano ha interferito intenzionalmente con il segnale delle telecomunicazioni. L'operazione è stata ufficializzata dopo che il sistema di sicurezza ha iniziato a disturbare il lancio di missili da crociera, droni e missili guidati verso Israele.

L'esercito israeliano era già in massima allerta dopo l'attacco al consolato iraniano in Siria che ha causato numerose vittime. L'attacco non resterà senza risposta.

Esercito Israeliano Interferenza Segnale Libano Attacco Consolato Iraniano Siria

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

'Truppe al confine con Libano e Siria': l'ultima mossa di IsraeleIsraele ha annunciato la formazione di una nuova brigata regionale al confine di Israele con la Siria e il Libano

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Raid contro Hezbollah in Libano e in Siria: così si scalda il fronte Nord di IsraeleIsraele colpisce in profondità nel Libano: 'É stato condotto l’attacco più settentrionale dall'inizio della guerra'. All'origine del raid isrealiano la risposta a un attacco di Hezbollah lungo il confine.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Scontro a fuoco lungo il confine tra Libano e IsraeleRazzi lanciati dall'esercito israeliano ed Hezbollah (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Israele, lanciati dal Libano un centinaio di razziCirca 100 razzi sono stati lanciati in due riprese dal Libano verso le Alture del Golan, nel nord di Israele,…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Israele: 'Ucciso importante terrorista nel sud del Libano'Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato, per la prima volta dal 7 ottobre, una risoluzione che chiede un cessate il fuoco a Gaza du...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Si scalda il fronte tra Israele e LibanoIl premier Benjamin Netanyahu ha informato il Gabinetto di Guerra che invierà una delegazione a Washington la prossima settimana come già annunciato ieri dalla Casa Bianca per parlare di Rafah.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »