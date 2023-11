L'esercito israeliano fa saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza

L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza, conquistato da pochi giorni, secondo quanto riferisce il sito Ynet.di tre giorni nella Striscia, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters. Ma non è chiaro se Israele abbia deciso o stia ancora negoziando: "Tel Aviv temporeggia sulla tregua per continuare l'attacco", dice Hamas. Il quotidiano Haaretz parla di uno stallo sul negoziato per gli ostaggi relativo alla durata della tregua.

Blitz notturno dell'esercito israeliano, con soldati e carri armati, nell'ospedale diha lanciato un appello alla comunità internazionale: "Salvate i pazienti dell'ospedale, siamo pronti a ricevere ispezioni per confermare la natura medica della struttura".I negoziati mediati dal Qatar tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi "sono entrati in crisi". Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz che cita fonti arabe e palestinesi coinvolte nei colloqu

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

HUFFPOSTITALİA: Hamas non controlla più Gaza, l'Idf ha preso il ParlamentoLo scontro tra miliziani e esercito israeliano è totale

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas : "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

AGENZİA_ANSA: Una bimba americana fra gli ostaggi di Hamas a GazaGUERRA IN MEDIO ORIENTE | Ostaggi o di Hamas nei tunnel di Gaza a tre anni e senza genitori, uccisi dagli stessi terroristi. La vicenda è emersa in una telefonata tra Joe Biden e l'Emiro del Qatar sceicco Tamim bin Hamad al-Thani ANSA

AGENZİA_ANSA: Distrutto il parlamento di Gaza. Hamas, sì all'accordo 50 ostaggi per 3 giorni di treguaL'esercito di Israele ha attaccato nella notte l'ospedale al Shifa, a Gaza , dove l'intelligence di Tel Aviv ritiene che si nascondano i leader di Hamas . Gli islamisti chiedono di 'salvare i pazienti', gli Usa avvertono: 'non vogliamo vedere scontri a fuoco'.

