L'esercito israeliano continua l'operazione allo Shifa

L'esercito israeliano, “l'operazione allo Shifa continua” Truppe israeliane “stanno continuando l'operazione precisa e mirata contro Hamas nel complesso dell'ospedale Shifa” di Gaza City. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano aggiungendo che nel reparto risonanze dell'ospedale sono stati trovati “mezzi da combattimento, materiale di intelligence e militare di Hamas”. In precedenza l'agenzia France Presse aveva riferito che l'Idf si era ritirato dal nosocomio.

Bloccati i negoziati per accordo liberazione ostaggi Fonti arabe e palestinesi coinvolte nei negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza rendono noto che le trattative si sono bloccate sulla richiesta di Hamas di una tregua di cinque giorni mentre Israele era disposta a concedere un massimo di tre, scrive Haaretz. Un altro punto conteso riguarda la richiesta di Hamas dello stop, da parte di Israele, di droni sulla Striscia di Gaza durante i giorni del cessate il fuoco in modo da mantenere riserbo sui luoghi di detenzione degli ostagg

:

ADNKRONOS: Blitz israeliano all'ospedale al-Shifa di Gaza CityLe forze di difesa israeliane hanno effettuato un blitz mirato all'ospedale al- Shifa di Gaza City , sulla base di informazioni di intelligence. Hamas accusa gli Usa di aver dato il via libera a Israele per un nuovo massacro. Le Idf spiegano che l'operazione è finalizzata a sconfiggere Hamas e salvare gli ostaggi.

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L'Onu: 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa '. ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al-Shifa a GazaI carri armati israeliani sono entrati nell'ospedale di Al- Shifa a Gaza per un'operazione mirata. Non sono stati trovati ostaggi ma si cercano informazioni su di loro. Gli amministratori si rifiutano di evacuare i pazienti per strada. Hamas nega le accuse di stoccaggio di armi nell'ospedale e le definisce bugie e propaganda.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023 Operazione militare all'Al Shifa Hospital di Gaza, la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'. ✍️

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Gaza: Accord mediato dal Qatar, carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al-Shifa Hamas accetta l'accordo mediato dal Qatar per una tregua di tre giorni in cambio di 50 ostaggi. Carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al- Shifa per un'operazione mirata. L'Onu lancia l'allarme sulla mancanza di acqua potabile per il 70% della popolazione di Gaza. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu voterà una bozza di risoluzione per pause umanitarie e accesso agli aiuti ai civili.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »