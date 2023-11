L'esercito israeliano bombarda un'ambulanza all'ingresso dell'ospedale al Shifa di Gaza

L'esercito israeliano ha bombardato un'ambulanza davanti all'ingresso dell'ospedale al Shifa di Gaza che in questi giorni offre rifugio a decine di migliaia di sfollati e secondo il ministero della Sanità palestinese ha ucciso tredici persone e ne ha ferito ventisei. Due video girati nei minuti subito successivi confermano: sull'asfalto ci sono almeno dieci cadaveri - tra loro cinque r...

:

MEDİASETTGCOM24: Gaza, ministero della Sanità: oltre 9mila mortiProsegue la guerra in Medioriente. Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha dichiarato che il bilancio delle vittime ha superato i 9mila morti. Per il presidente Usa Joe Biden è ʼnecessaria una pausa nella guerra per fare uscire i prigionieriʼ.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sanità Gaza, 27 morti in raid vicino a una scuola OnuIl ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che 27 persone sono state uccise in un attacco israeliano vicino a una scuola delle Nazioni Unite nella Striscia. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Ministero Sanità, due palestinesi uccisi in CisgiordaniaDue persone sono state uccise durante un'operazione militare israeliana nella città di Jenin, in Cisgiordania, ha detto il ministero della Sanità palestinese in una dichiarazione, mentre i combattimenti continuano parallelamente al conflitto in atto a Gaza.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Civiltà Cattolica: «Israele sta bombardando Hamas o il popolo palestinese?» sulla rivista dei gesuiti i dubbiI massicci bombardamenti che a Gaza vanno avanti da più di due settimane sono...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

CORRİERE: Due popoli, due stati, una vecchia strada attraverso le maceriePer difendere Israele, Macron rilancia il modello anti Isis. e, senza Hamas, torna sul tavolo un’ipotesi che era sparita

Fonte: Corriere | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: La soluzione dei due Stati è impraticabile: per pacificare Israele e Palestina sogno due profetiDal 7 ottobre a oggi non sono stato capace di scrivere nulla di fronte al macello compiuto da Hamas contro i «nemici», cioè innocenti bambini di un anno e giovani festanti. Nulla potrà mai giustificare la «strage d’innocenti». Di fronte a fatti simili, non basta condannare; è necessario domandarsi: «Perché è successo questo?».

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »