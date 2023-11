L'esercito israeliano avanza a Gaza con i tank: uccise decine di terroristi

I militari di Tel Aviv hanno colpito decine di cellule terroristiche attive nella zona settentrionale dell'enclave palestinese. Le truppe di Israele si sono servite dell'aviazione e della marina per sferrare un attacco coordinato contro i combattenti arabi. (X/@idfonline)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Notte di bombe sulla Striscia di Gaza 2Secondo fonti palestinesi ci sono cinquanta morti nei raid notturni. Allarme a Eilat per un 'velivolo ostile'. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILPOST: L’invasione della Striscia di Gaza è iniziata da cinque giorniGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Notte di bombe sulla Striscia di GazaSecondo fonti palestinesi ci sono cinquanta morti nei raid notturni. Allarme a Eilat per un 'velivolo ostile'. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

INTERNAZIONALE: Si aggrava la crisi umanitaria nella Striscia di GazaL’esercito israeliano sta perseguendo “metodicamente” i suoi obiettivi nella Striscia di Gaza, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, escludendo la possibilità di un cessate il fuoco con Hamas. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Gaza, continua l'avanzata di Israele nella StrisciaAttaccati oltre 300 obiettivi di Hamas in 24 ore

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Autorità Gaza, 'Israele entrato in Striscia da nord-ovest'Le forze israeliane sono entrate nella zona nord-occidentale di Gaza ed erano presenti ad al Karama, un quartiere a nord di Gaza City, e su Salah al-Din Street, l'autostrada principale della Striscia. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕