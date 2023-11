L’errore degli 007 israeliani: da un anno non intercettavano Hamas

– Nuovo meeting a Damasco tra il ministro e l’emissario di Hamas Usama Hamdan. Seguiranno intensi contatti telefonici tra le diverse anime dell’Asse della Resistenza in Siria, Iraq, Palestina.l’intelligence statunitense avrebbe smesso da tempo le intercettazioni sui palestinesi in quanto riteneva che lo facessero già ampiamente gli israeliani.dei pasdaran iraniani, Ismael Qaani. Un probabile “gabinetto di guerra”. Una notizia non proprio nascosta.

Gerusalemme continua a pensare che la fazione palestinese non sia interessata ad una ripresa delle ostilità . In realtà diverse sentinelle di guardia davanti ai monitor avevano annotato il training intenso dei mujaheddin, con elementi travestiti da contadini per osservare da vicino. Altri giravano in moto e altri ancora testavano cariche esplosive. I soldati lo comunicano ai superiori ma non c’è vera reazione.. I soldati di alcuni avamposti confermano movimenti inusuali del nemico. Nota: tre palloni aerostatici, dotati di “sensori” utilizzati per spiare la Striscia, erano fuori uso da tempo.

è stato raccontato che le Brigate al Aqsa hanno limitato al minimo le comunicazioni proprio per evitare fughe di notizie.

