L'epidemia di Dengue si concentra in Brasile

L'80% circa dei contagiati dal virus, veicolato dalle zanzare, si concentra in Brasile. L'isola caraibica di Porto Rico dichiara l'epidemia. Hanno superato quota, registrati nella regione americana dall'inizio di quest'anno, riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità. Nel 2023 - ricorda l'Oms - la regione delle Americhe ha riportato il maggior numero di casi di Dengue da quando vengono conteggiati, con 4,5 milioni di contagiati, inclusi 7.665 casi gravi e 2.363 decessi.

Nel 2024 la regione registra un nuovo record: oltre 3 milioni di casi al 25 marzo. La maggior parte è stata segnalata in Brasile (l'81% dei casi), seguito da Paraguay (6%), Argentina (3,4%), Perù (2,6%) e Colombia (2,2%). La Paho, Organizzazione panamericana della sanità, sta lavorando insieme ai ministeri della Salute dei vari Paesi in due direzioni principali: il controllo delle zanzare e la prevenzione delle morti

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Adnkronos / 🏆 8. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dengue, dalla zanzara Zika a sintomi e cure: la guida. Fiumicino, disinfettati gli aerei provenienti da aree aL'aumento a livello globale dei casi di Dengue, in particolare in Brasile e Argentina, fa...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

In Brasile verso 2 milioni di casi Dengue, record in 24 anniIn meno di tre mesi, il Brasile ha battuto il record di casi di Dengue in un anno, e va verso i 2 milioni. Finora, il gigante sudamericano ha registrato 1.889.206 casi probabili, ha riferito il ministero della Salute, il numero più alto dal 2000.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Allarme dengue in Brasile, verso i 2 milioni di casi: record in 24 anniI titoli di Sky TG24 del 19 marzo: edizione delle 8

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Brasile travolto dalla Dengue 1,5 milioni di casi, 1250 mortiLa dengue ora fa paura: la curva dei contagi e dei decessi si sta spaventosamente alzando. Il...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Dengue, epidemia in Brasile: oltre 1,5 milioni di casi sospettiIn Brasile, l'epidemia di Dengue continua a diffondersi con oltre 1,5 milioni di casi sospetti segnalati. Sono state confermate 391 morti causate dall'infezione veicolata dalle zanzare, mentre su altri 854 decessi sono in corso indagini. La sindrome da infezione congenita per il virus della Zika ha anche registrato un aumento nel 2023.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Cresce l'allarme in Brasile, oltre 1,5 milioni i casi di dengueIl Brasile ha superato l'allarmante soglia di 1,5 milioni di casi di dengue, per un totale di 450 decessi confermati, mentre accertamenti sono in corso su oltre 800 decessi. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »