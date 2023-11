L'Egitto riceve lista ostaggi da Hamas

L'Egitto ha ricevuto dal gruppo dei miliziani palestinesi Hamas una lista di 14 ostaggi che saranno rilasciati oggi. Lo hanno detto fonti della sicurezza citate dal Guardian. Israele ha annunciato che quattro camion di diesel e quattro camion di carburante per cucinare sono entrati a Gaza dall'Egitto attraverso il valico di Rafah. L'iniziativa rientra nell'accordo per la tregua e lo scambio di prigionieri, mediato da Usa, Qatar ed Egitto.

Il carburante è stato dato alle strutture Onu nel sud della Striscia per far funzionare le infrastrutture umanitarie essenziali





