L'Egitto presenta un piano per un cessate il fuoco a Gaza

L'Egitto ha presentato un piano in tre fasi per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma nessuna delle parti ha ancora risposto. Il piano cerca di avvicinarsi alle posizioni delle parti coinvolte e mira a porre fine allo spargimento di sangue palestinese e riportare la pace e la stabilità nella regione.





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L’esercito israeliano circonda Khan Yunis, nel sud della Striscia di GazaIl 6 dicembre l’esercito israeliano sta circondando la città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono in corso alcuni dei combattimenti più intensi dall’inizio della guerra contro Hamas. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Intensificazione dei bombardamenti israeliani nel sud della Striscia di GazaI bombardamenti israeliani nel sud della Striscia di Gaza si sono intensificati, causando gravi danni e vittime tra i civili palestinesi.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Decine di miliziani di Hamas si arrendono alle forze israeliane nella Striscia di GazaDecine di miliziani di Hamas si sarebbero arresi alle forze di difesa israeliane (Idf) nel nord della Striscia di Gaza. Le foto dei miliziani nudi accanto ai soldati israeliani sono state pubblicate dai media israeliani. Nel frattempo, i ribelli sciiti Houthi minacciano di attaccare le navi dirette in Israele se la Striscia di Gaza non riceve aiuti.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Le Nazioni Unite lanciano l’allarme per il rischio di carestia nella Striscia di GazaLe Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme per il rischio di carestia nella Striscia di Gaza, mentre il Consiglio di sicurezza potrebbe approvare una risoluzione su un aumento degli aiuti umanitari. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Elezioni Egitto, tra Gaza e crisi economica terzo mandato scontato per al-SisiIl voto, secondo gli analisti, sarà poco di più di una formalità per al-Sisi, che dallo scoppio della guerra nella Striscia è in 'gara' con il Qatar per la guida dei negoziati ed il titolo di 'difensore' dei palestinesi

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Artiglieria Israeliana spara dalla Striscia, Guterres determinatoL'artiglieria israeliana ha sparato dalla Striscia di Gaza per la prima volta dall'inizio dell'operazione di terra. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, afferma di essere determinato nonostante l'ONU sia paralizzata. Fonti israeliane prevedono scontri intensi a Gaza per altri due mesi. Il Qatar sta facendo pressioni per una nuova tregua.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »