L'ecommerce tra second hand e consumo rapido

Sull'ecommerce è "eco-divide": da una parte il boom del second hand , con attenzione al riciclo e alla sostenibilità, dall'altra l’ascesa del modello del consumo rapido con il fenomeno Temu che in pochi mesi è balzato in testa alle classifiche di vendita. Tutti i trend dell'e-commerce nella nuova mappa mondiale dei marketplace, edizione 2023, ora disponibile online.

L'indagine è a cura della piattaforma Yocabè che aiuta i brand a vendere di più e meglio sui marketplace raggiungendo oltre 300 milioni di clienti che acquistano regolarmente sui canali di vendita online come Amazon, Zalando, Privalia, eBay, Yoox. Second hand: è il momento del recommerce Vinted , Wallapop e Depop : sono questi i principali marketplace dedicati alla vendita e all'acquisto di articoli usati che hanno rivoluzionato il mondo del second hand con il “recommerce”, trend gemello della sostenibilità. Vinted vince la sfida e si aggiudica il ruolo di piattaforma più popolare diventando la cartina tornasole del settor





