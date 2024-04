L'autore di Holly e Benji annuncia il ritiro

La decisione presa per motivi di salute. Tra i fan del manga di Holly e Benji anche Zidane, Messi e Del Piero (apparso anche nella serie) Punizioni senza senso: in fila indiana o a girotondo, in Giappone sembra Holly e Benji (ma con errori) Takahashi ha motivato l’addio con queste parole: «Stavo pensando al ritiro già da un paio d’anni. Subito dopo aver realizzatoho concepito l’idea che potesse essere la conclusione della mia carriera come mangaka.

Ho deciso diprima di poter concludere la storia, un minimo di. «Non mi sento le forze per resistere così a lungo — ha ammesso l’autore che in merito si è già accordato con la casa editrice Shueisha —. Ma darò sempre una mano per portare avanti la narrazione, anche solo come supporto alla sceneggiatura e nella supervisione dei lavori. Sarebbe altrimenti fonte di troppa amarezza morire prima che la storia venga completata

