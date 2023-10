L'autore della strage del Maine è ancora in fuga

AGI - A due giorni dalla sparatoria che ha causato 18 morti nel Maine, non c'è traccia diprima di sparire nel nulla. "Un'enorme quantità di personale delle forze dell'ordine, tempo e sforzi vengono spesi 24 ore su 24" per trovarlo, in una conferenza stampa. La polizia e l'FBI lo cercano in diversi luoghi, tra cui le sponde di un fiume dove è stata ritrovata la sua auto. Il prossimo passo sarà l'ispezione del fondale con sonar e subacquei.

la polizia aveva stretto d'assedio una casa appartenente alla famiglia di Card con droni, elicotteri e veicoli blindati. Tutto invano: dell'autore della strage al Just-In-Time e allo Schemengees non c'era traccia. Agli abitanti della zona è stato ordinato di restare in casa e da 48 ore Lewiston, che conta 36 mila anime, è una città fantasma.

Le scuole e i negozi hanno chiuso i battenti e il parcheggio del liceo è stato occupato da agenti di polizia in tuta mimetica, armati fino ai denti. Sulla vetrina di un negozio nel centro della città è comparso uno striscione con la scritta "Lewiston Strong", ma gli abitanti di questa pacifica cittadina si trovano a fare i conti con "un sentimento di vulnerabilità di cui non eravamo consapevoli" ha detto uno di loro.Sette persone, una donna e sei uomini, sono stati uccisi nella sala da bowling e,. Tre feriti sono morti in ospedale. headtopics.com

