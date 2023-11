L’automassaggio per combattere l’insonnia

Un massaggio può favorire il rilassamento e dunque predisporre a un buon sonno.

La frequenza può essere di una o due volte a settimana per un periodo complessivo di un mese. La durata di un massaggio varia dai 30 ai 50 minuti.L'AUTOMASSAGGIO. Per combattere gli effetti negativi dello stress e recuperare il benessere in modo naturale non c'è niente di più efficace e piacevole di un dolce e rilassante massaggio, utile anche per conciliare il sonno. Puoi praticare un automassaggio durante un bagno caldo, alla fine della giornata.

