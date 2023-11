L'attore Matthew Perry ha interpretato un personaggio nei videogiochi di Obsidian Entertainment

Di fronte alla terribile notizia, anche il mondo dei videogiochi si è unito al cordoglio per la morte dell'attore: per un breve periodo, infatti, Perry ha offerto il suo contribuito ai videogame interpretando Perry è infatti conosciuto nel mondo del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment per la sua fantastica interpretazione di Benny, uno dei personaggi più apprezzati della serie ruolistica. A quanto pare, l'attore ha parlato pubblicamente del suo amore per la serie Fallout

. In rete, infatti, circola un video in cui parla di come abbia giocato così tanto a Fallout 3 da essersi ferito alla mano, dovendo sottoporsi a delle infiltrazioni per curarla . L'attore ha successivamente tirato fuori dalla tasca una copia autografata del gioco di ruolo, donata insieme a una console Xbox 360 per raccogliere fondi per l'ente Humane Society.offrirgli il ruolo di Benny in Fallout: New Vegas, che qualche anno più tardi ha confidato che avrebbe voluto espandere il ruolo del personaggio di Benny considerata la bravura di Matthew Perry., che ha dedicato la sua carriera alla TV e ad alcuni film nel corso di una vita spesso costellata da difficoltà, in cui Perry si è trovato spesso a lottare contro la dipendenza da drog

