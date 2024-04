L'attore Bruce Robinson rivela di essere stato molestato da Franco Zeffirelli sul set di Romeo e Giulietta

L'attore inglese Bruce Robinson deve la sua carriera a Franco Zeffirelli , che nel 1968 lo scelse per il ruolo del giovane Benvolio nel film di enorme successo "Romeo e Giulietta", ma a più di 50 anni di distanza ammette che fu vittima di molestie sul set da parte del regista .

"Zeffirelli era sadico. Mi seguì nella doccia e mi infilò la lingua in gola. E poi peggio", ha raccontato a "Telegraph". La parte di Benvolio in "Romeo e Giulietta" nel 1968 spalancò le porte del successo al giovane Bruce Robinson, che però non lavorò mai più con.

Olivia Hussey e Leonard Whiting hanno infatti chiesto un risarcimento di oltre 500 milioni di dollari alla Paramount Pictures, per una scena di nudo Dopo 50 anni di distanza le cose non sono cambiate, come testimonia la vicenda del produttore Harvey Weinstein. "È un cliché vero il casting couch, ma non è venuto dal nulla. Penso che i registi potenti porterebbero regolarmente le ragazze a letto, ma è una cosa iniqua da fare.

