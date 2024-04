L'attore Alec Baldwin accusato di aver usato una pistola vera sul set

Un membro della crew infatti, Ross Addiego, ha affermato che l'attore avrebbe insistito per usare una pistola vera . "Amava la sensazione che gli davano gli oggetti di scena dell'eroe della storia". Sul set in New Mexico, nel 2021,per un colpo di arma da fuoco sparato proprio per mano dell'attore e produttore del film.

Il set, stando alle sue dichiarazioni, era in uno "stato di caos" nelle settimane precedenti la tragedia. “La priorità era ‘muoviamoci a finire il film, così otteniamo i soldi’. Questa è tutta una questione di produzione, e il signor Baldwin è uno dei principali produttori”. Addiego ha anche detto che le riunioni sulla sicurezza avrebbero dovuto svolgersi almeno una volta al giorno, ma sul set di Rust ce n'era stata solo una. Stando alle sue dichiarazioni gli armaioli sono tipicamente alcune delle "persone più attente perché hanno letteralmente la vita delle persone nelle loro mani Non scherzano, rimangono concentrati sul compito da svolgere.

, poco prima che l'attore potesse essere accusato penalmente di omicidio colposo. "Abbiamo raggiunto un accordo soggetto ad approvazione del tribunale per il caso di omicidio colposo contro i produttori di 'Rust', tra cui Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC", aveva detto all'epoca il marito della donna. "Le riprese di 'Rust', di cui ora sarò produttore esecutivo riprenderanno con il cast originale.

Alec Baldwin Pistola Vera Set Incidente Halyna Hutchins

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'attore Alec Baldwin accusato di omicidio colposo nel caso della sparatoria sul set di RustI pubblici ministeri accusano l'attore Alec Baldwin di aver mentito per scagionarsi dalla sparatoria fatale sul set del suo film Rust, che ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. Baldwin affronterà il processo a luglio e rischia una condanna da diciotto mesi a cinque anni di prigione.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Spari sul set di Rust, Alec Baldwin “non aveva nessun controllo delle sue emozioni”Accusato di omicidio colposo, l'attore rischia fino a 18 mesi di carcere

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Alec Baldwin “mentì palesemente” per scagionarsi dalla sparatoria sul set di ‘Rust’Così l’accusa nel processo che vede coinvolta la star di Hollywood

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

'Rust', sparatoria sul set: l'armiera chiede la libertà vigilataAnnah Gutierrez Reid è stata riconosciuta colpevole: nell'incidente è rimasta uccisa la direttrice della cinematografia Halyna Hutchins

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Alec Baldwin, omicidio sul set di Rust. L'attore «Non controllava le sue emozioni»Alec Baldwin, nuovo capitolo. Al processo la tesi della procura del New Mexico sarà una:...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

In memoria di Sir Alec Guinness: ecco alcuni dei suoi grandi film in streamingL'indimenticabile interprete de Il ponte sul fiume Kwai e Guerre stellari nasceva vicino Londra il 2 aprile 1914. Ricordiamone la classe unica con cinque film in streaming.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »