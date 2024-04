L'attività mineraria in Africa minaccia la sopravvivenza delle grandi scimmie

Dal litio al rame fino a nichel, cobalto e alcune terre rare, la crescente domanda di minerali cruciali per realizzare la transizione verso nuove fonti di energia sta facendo impennare l’ attività mineraria in Africa , provocando un cospicuo disboscamento e minacciando la sopravvivenza di quasi 180.000 tra gorilla, bonobo e scimpanzé .

Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances dal Centro di ricerca tedesco sulla biodiversità (iDiv), la Martin Luther University Halle-Wittenberg (Mlu) e l’organizzazione non profit Re:wild. Lo studio rileva, in particolare, che la minaccia dell’attività mineraria in Africa è stata finora ampiamente sottostimata. Le miniere stanno rapidamente provocando la deforestazione di ampie zone delle foreste pluviali tropicali, dove vivono le grandi scimmi

