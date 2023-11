L’attivista iraniana Nasrin Sotoudeh picchiata e arrestata durante i funerali della 16enne Armita Geravand: “Non indossava il velo”, la ragazza morta sabato, un mese dopo essere stata aggredita da una guardia della metropolitana perché non indossava il velo.

Nonostante l’ultimo caso che ha di nuovo provocato l’indignazione internazionale per le violenze perpetrate dal regime iraniano nei confronti di chi protesta in favore dei diritti umani, i manganelli della polizia non si fermano e tornano a colpire una delle attiviste più conosciute, oggetto anche di una campagna didopo aver difeso in tribunale due donne apparse in pubblico senza il velo, è stata duramente picchiata e arrestata.

Ciò che ha fatto scattare l’intervento della polizia, da quanto si apprende, è che Sotoudeh e molte altre donne hanno partecipato alla sepoltura. L’avvocata 60enne era già stata arrestata altre volte in passato sempre con accuse legate all’uso del velo, come “danni alla sicurezza mentale del pubblico per non avere indossato l’hijab”. headtopics.com

