L’astensionismo che favorisce le corporazioni

I dati non potrebbero essere più chiari: in Italia nelle elezioni politiche del 1976 votò il 92,4% degli aventi diritto mentre nel 2022 si erano ridotti al 63,8%. Non è andata meglio a livello di elezioni regionali quest’anno: in Lombardia ha votato il 41,7%, nel Lazio il 45,4%. Nelle elezioni in Trentino domenica scorsa ha votato il 58,3% con un calo di 5,6 punti rispetto alle precedenti elezioni.

Oggi non ci sono praticamente più fidelizzazioni assolute per cui discostarsi da esse sia considerato apostasia: chi si sente tradito dal partito che ha sostenuto in passato non ha alcuna difficoltà, se vuole, a trovare sempre nella propria area un altro partito che sia più radicale o più moderato a seconda delle critiche che hanno mosso il suo distacco (tutte le aree, destra, sinistra, centro sono affollate di sigle e di alternative).

