L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la bozza sulla tregua a Gaza

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la bozza di risoluzione presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi che si concentra sulla tregua a Gaza, garantendo l'ingresso degli aiuti e impedendo lo sfollamento forzato. Il testo, che non ha valore vincolante, ha ottenuto 120 voti a favore, 14 contrari (tra cui gli Usa e Israele) e 45 astenuti (tra cui l'Italia). Per passare era richiesta la maggioranza dei due terzi presenti e votanti (gli astenuti non contano).

Usa e Israele votano con altri 12 contro la bozza sulla tregua a Gaza Sono 14 i Paesi che hanno votato contro la bozza di risoluzione dell'Assemblea Generale Onu sulla tregua a Gaza presentata dalla Giordania, ossia Usa, Israele, Austria, Croazia, Fiji, Cecoslovacchia, Guatemala, Ungheria, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Tonga, Papua Nuova Guinea e Paraguay.

L'Assemblea Generale dell'Onu boccia l'emendamento di condanna di Hamas L'Assemblea Generale dell'Onu ha bocciato l'emendamento proposto dal Canada (con il sostegno degli Usa) alla risoluzione sulla tregua a Gaza. L'emendamento condannava"inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas" del 7 ottobre in Israele e chiedeva il"rilascio immediato e incondizionato" degli ostaggi. A favore hanno votato 88 paesi, contro 55 e 23 si sono astenut. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Onu, l’Assemblea Generale vota la bozza per la tregua a Gaza tra Israele e HamasHamas-Israele, la Russia vuole proporsi come mediatore Leggi di più ⮕

Risoluzione dell’Assemblea Onu: “Subito tregua umanitaria a Gaza”L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato la bozza di risoluzione presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi che si concentra sulla tregua a Gaza, garantendo l’ingresso degli aiuti e impedendo il trasferimento forzato della popolazione civile. Leggi di più ⮕

Israele accusa Hamas: 'Ospedale a Gaza è loro quartier generale'Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha accusato il movimento islamista palestinese Hamas di avere diverse strutture sotterranee sotto l'ospedale Shifa a Gaza City, il più grande della Striscia di Gaza. ... Leggi di più ⮕

Gaza, generale Chiapperini: «Droni armati, carri armati Merkava, fanteria Namer: così sarà l'attacco di IsraelIsraele ha annunciato l'imminenza di un attacco via terra a Gaza. Quali scenari si... Leggi di più ⮕

Israele, generale Petraeus: 'A Gaza sarà un massacro'L'ex capo della Cia: 'Israele deve rispondere, Hamas va distrutta' Leggi di più ⮕

La crisi tra Israele e l’Onu sulla catastrofe umanitaria a GazaTel Aviv ha chiesto le dimissioni del segretario generale delle Nazioni Unite. Ma l’Onu ha tutto il diritto di chiedere il rispetto il diritto internazionale umanitario durante i conflitti. Leggi Leggi di più ⮕