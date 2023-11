L'assalto antisemita all'aeroporto di Makhachkala

30/10/2023 12:27:00 / Fonte: ilgiornale

Più di 20 persone sono rimaste ferite, tra civili e poliziotti, dopo l'assalto all'aeroporto russo di Makhachkala in Daghestan da parte di una folla anti-Israele. Il Ministero della Sanità locale, riporta la Tass, ha riferito che dieci persone sono ricoverate in ospedale, di cui due in condizioni critiche.