L'ascesa dell'intelligenza artificiale nella diffusione della disinformazione

L'ascesa dell'intelligenza artificiale nel 2023 ha trasformato l’ecosistema della misinformazione e della disinformazione, fornendo nuovi strumenti ai malintenzionati per creare articoli, immagini, audio, video e persino interi siti, all’apparenza simili a quelli tradizionali, per promuovere narrazioni false o polarizzanti destinate a seminare confusione e sfiducia tra i lettori.

Il monitoraggio di NewsGuard ha permesso di rilevare come gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale vengano utilizzati per diffondere diverse tipologie di misinformazione, dalla propaganda russa, cinese e iraniana a bufale sulla salute, fino a narrazioni false sui conflitti in Ucraina e a Gaza, rendendo ancora più fitta la cosiddetta nebbia di guerra. Con l’evoluzione di questi strumenti, le bufale prodotte dall'IA generativa sono oggi scritte e organizzate in modo più efficace e sono diventate più convincenti e quindi più pericolos





