L'artista riscoperta grazie al Grande Fratello

Grazie alla partecipazione al "Grande Fratello", l'artista si è distinta per l'eleganza e la diplomazia che le hanno permesso di farla riscoprire dalla Generazione Z e dal mondo Lgbqt+ che ora la venera. Tanto che il brano "Sono una donna" è diventato un successo. L'artista lancia una nuova versione del singolo e a Tgcom24 confessa: "Ora che mi hanno riscoperto i giovani sogno Sanremo". È tornata prepotentemente alla ribalta.

È moderno, come Cristiano Malgioglio che lo ha scritto nel 1982, già allora è entrato in classifica ed è stato la sigla di uno sceneggiato. D'altronde le parole arrivano, sono quelle usate quotidianamente: 'ti amo' lo diciamo spesso così come 'scusa'...Pensa che ai tempi non la volevo neanche fare "Sono una donna" e sbagliavo alla grande, perché è una canzone iconica che è rimasta nel tempo e nella mente di tutti. Essere riscoperta mi fa rivivere una seconda gioventù

