L’appello di Fedez: “Non tagliare il bonus psicologo”

Il rapper, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha acceso i riflettori sull’emergenza silenziosa, ma reale, che in Italia colpisce due milioni di giovani. “La malattia mi ha fatto capire l’importanza della salute mentale”, ha detto. Poi ha ricordato Gianluca Vialli Dopo la malattia, un impegno sempre più forte per la salute mentale. Fedez è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Nove, e ha lanciato un appello affinché non venga ridotto il bonus psicologo.

Fedez e lo stigma della malattia E proprio riferendosi allo stigma della malattia Fedez ha ricordato un episodio vissuto in prima persona. “Non è sempre facile portare avanti battaglie”, ha detto, “penso che i giornalisti abbiano una responsabilità rispetto allo stigma. A me è capitato che una giornalista mi additasse come un narcisista patologico, usando questa definizione come sinonimo di pezzo di m****. Si tratta di una persona che con le parole dovrebbe avere dimestichezza.

