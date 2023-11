L'apertura del QS con la carica dei tifosi viola verso la Juventus: 'Fiorentina, amore vero'

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"L'occasione da non perdere in scadenza: Nico Williams, ci sono anche due italiane in filaPalmeri su Linterista.it:"Quella cosa che adesso succede all’Inter di Inzaghi. E da Bergamo…"Feralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi.

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Weah assente con Fiorentina e Cagliari: speranza per la sfida contro l'InterTegola per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus perderà per le prossime partite Timothy Weah. L'esterno bianconero figlio d'arte ha accusato contro il Verona un problema muscolare che, val

GOALITALIA: Danilo, il rientro dall'infortunio slitta: salta Fiorentina-JuventusDifficilmente il capitano bianconero recupererà per la sfida con i viola, da valutare per il Cagliari.

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Danilo ancora a parte: sempre più difficile il suo recupero per la FiorentinaDopo due giorni di riposo in seguito alla sofferta vittoria contro l'Hellas Verona, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata ad allenarsi alla Continassa nella mattinata di oggi con uno sguardo

EUROSPORT_IT: Juventus, Danilo non recupera: ancora out domenica contro la FiorentinaCALCIO, SERIE A - Danilo non ha ancora smaltito i problemi muscolari alla coscia sinistra e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita in pr

CALCIOMERCATOIT: Si ferma in allenamento: scatta l’allarme per Fiorentina-JuventusCalciomercato e altro

CALCIOMERCATOIT: Ancora problemi per Allegri: rischio forfait con la FiorentinaCalciomercato e altro

