L'Antitrust multa i colossi dell'energia: "Costringevano a pagare bollette più salate" L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 15 milioni di euro Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia.

Secondo l'Autorità" le sei società hanno adottato pratiche commerciali aggressive condizionando i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione normativa derivante dall'articolo 3 del Decreto Aiuti bis. Nella nota dell'Antitrust si legge che" in un contesto caratterizzato da gravi criticità nel settore energetico con significativi aumenti dei costi per i consumatori finali, questa norma aveva vietato aumenti unilaterali dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 202

Sanzioni per aumenti delle bollette: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato sanzioni per oltre 15 milioni di euro nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia.

Multe pesanti per sei società di energia in Italia: L'Antitrust ha comminato multe pesanti per oltre 15 milioni di euro a sei società di energia in Italia, tra cui Enel energia e Eni Plenitude, per pratiche commerciali aggressive che hanno condizionato i consumatori ad accettare aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

