L'antisemitismo in Europa e negli Stati Uniti

Dopo il 7 ottobre e la conseguente guerra di Gaza, una profonda lacerazione si è aperta in occidente ed è ancora lungi dal ricomporsi. Il tema è l’antisemitismo che torna a risvegliarsi nelle nazioni europee e persino negli Stati Uniti , in quelle università dove si prepara - o almeno così dovrebbe essere - la classe dirigente del prossimo futuro. Non si tratta di fare una polemica politica spicciola, ma di capire cosa sta succedendo perché i rischi sono gravi.

I paesi occidentali hanno costruito nel secondo dopoguerra un assetto che dura da ottant’anni. Un assetto a cui concorrono gli istituti della liberaldemocrazia, gli organi internazionali (dalla NATO alla Ue) che rappresentano il cemento e la proiezione dei valori democratici, per quanto imperfetti. All’interno di questa cornice la difesa di Israele significa qualcosa che non tutti hanno compreso e qualcuno addirittura contesta. Questo Stato non è banalmente un avamposto del mondo occidentale. O per meglio dire, è anche questo sotto un profilo etico e poi politic





Leggi di più: HUFFPOSTITALİA » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

HUFFPOSTITALİA: Ondata di odio antisemita in Europa e Stati Uniti dopo il massacro in IsraeleSi sono visti appelli all’espulsione degli ebrei, casi di violenze contro studenti, docenti compiaciuti della resistenza di Hamas. Un rapporto del NCRI sui cyb…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

İLGİORNALE: Come la guerra ad Hamas sta spaccando la sinistra in Europa e negli Stati UnitiIn molti Paesi occidentali la sinistra è messa in difficoltà dalla guerra in Medio Oriente e non sempre riesce a prendere le distanze in maniera netta da manifestazioni ambigue e antisemite

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Sparatoria Maine, l'auto del killer in fuga: l'appello della poliziaEmergenza nella contea del Maine, Stati Uniti, dopo che 22 persone sono state uccise in una...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Negli Stati Uniti i repubblicani provano per la quarta volta a eleggere lo speaker della cameraI repubblicani hanno indicato il deputato Mike Johnson come candidato alla carica di speaker della camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, dopo che altri tre candidati non sono riusciti a ottenere abbastanza sostegno. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: La travagliata storia del Lambrusco negli Stati UnitiDa 132 anni l'azienda Medici Ermete si è battuta per valorizzare il vino più tipico dell'Emilia-Romagna, per risollevare la sua immagine …

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

SKYTG24: WeWork, dichiarato il fallimento in Canada e negli Stati UnitiI titoli di Sky TG24 del 6 novembre: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »