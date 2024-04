L'amministratore delegato dell'Atalanta parla del futuro di un giocatore

Prima della sfida fra Fiorentina e Atalanta, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, l'amministratore delegato della Dea, giocatore particolarmente chiacchierato in ottica mercato con particolare riferimento alla Juventus e all'interesse delle big inglesi. Questo il pensiero del dirigente atalantino sull'olandese:"Non è durante il campionato che l'Atalanta ha la necessita di sedersi per parlare di un proprio giocatore.

E' normale che, come altri giocatori, possono attrarre l'interesse di altre squadre. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse perché, al momento, non vogliamo parlare dei nostri tesserati. Finita la stagione parleremo e affronteremo il mercato con l'obiettivo di rinforzarci".Atalanta, Percassi:"Obiettivi? Sappiamo da dove veniamo. Koop ora ce lo godiamo, poi..."Fiorentina, Mandragora:"Vogliamo cambiare il trend, prestazioni mai mancate"Ranocchia:"La Fiorentina ha perso entusiasm

Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streamingDopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. Fiorentina-Atalanta, l'orario La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet. La probabile formazione di Italiano FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Juventus e Atalanta non si fanno male, ora si gioca Fiorentina-RomaLe voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti dellla serata. Meglio due feriti? La Juventus frena ancora, l'Atalanta è quasi tornata: f

Malore per Barone prima della partita, Atalanta-Fiorentina rinviata UFFICIALEMalore prima della partita per Joe Barone, rinviata la sfida tra Atalanta e Fiorentina: arriva anche l'annuncio ufficiale

L'Eco di Bergamo in prima pagina: 'Atalanta-Fiorentina: è un braccio di ferro'Sfida interessante oggi al Gewiss Stadium. Dopo le fatiche di coppa, e i rispettivi passaggi ai quarti di finale di Europa League e Conference Legue, Atalanta e Fiorentina si sfideranno alle 18.00 per

Ecco perché la finale di Coppa Italia non sarà spostata per recuperare Atalanta-FiorentinaLo stadio Olimpico da lunedì 27 maggio sarà a disposizione della federazione italiana atletica per organizzare gli Europei.

Italiano: 'Atalanta non è imbattibile, la Fiorentina deve attaccare in contropiede'Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha sottolineato che entrambe le squadre si giocheranno la partita alla pari e che l'Atalanta, nonostante sembri superiore, non è imbattibile. Italiano ha consigliato alla sua squadra di attaccare in contropiede e di giocare con qualità e velocità. Ha inoltre evidenziato l'importanza della solidità difensiva della Fiorentina.

