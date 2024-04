L'amministratore delegato dell'Atalanta parla dell'interesse per il centrocampista olandese

Nel pre partita di Fiorentina-Atalanta, le parole dell’amministratore delegato, sull’interesse intorno al centrocampista olandese: “Normale l’attenzione di altre squadre perché sta facendo bene ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse. Vedremo alla fine della stagione, quando affronteremo il tema mercato con l’obiettivo di rafforzarci”.

“Non è durante un finale di stagione così importante che l’Atalanta ha bisogno di sedersi a parlare del futuro di un suo giocatore -le parole dell’ad- È normale che Koop come altri compagni stia facendo bene e attiri interesse di varie squadre. Sta facendo bene ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse. Vedremo più avanti , come sempre alla fine della stagione parleremo e affronteremo il tema mercato con l’obiettivo di rafforzarci

