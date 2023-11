L'altro fronte di guerra, escalation di violenza in Cisgiordania. 5 morti

L'incursione dei soldati israeliani a Jenin E' sempre più pericolosa l'escalation di tensione in Cisgiordania, paese al confine con Gaza ma sotto il controllo in parte da Israele e in parte dall'Autorità Palestinese. Da quando è scoppiata la guerra, poco più di 20 giorni fa, si registrano sempre più frequenti attacchi e qui potrebbe allargarsi il fronte di guerra.

I morti sarebbero 5, tra questi c'è il fondatore della Brigata Jenin della Jihad islamica, Wiam Hanoun. Altre 9 persone sono rimaste ferite. Onu: 115 palestinesi morti in Cisgiordania dall'inizio della guerra Dunque aumentano le violenze, secondo l'Ocha, ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, fino a domenica le forze armate e i coloni israeliani hanno ucciso ben 115 palestinesi, tra cui 33 minori.

L'Ocha ha anche affermato che metà delle vittime sono avvenute durante gli scontri seguiti alle operazioni di ricerca e arresto degli israeliani. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa,veicoli militari e due bulldozer hanno effettuato un raid a Jenin e hanno distrutto parte del muro esterno dell'ospedale Ibn Sina. Missili sono stati lanciati anche contro una casa e nel campo profughi di Jenin, ha riferito Wafa. headtopics.com

L'allarme di Parigi e Berlino La violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi è un problema che è stato segnalato sia da Parigi che da Berlino. L'ultimo in ordine di tempo è la cancelleria tedesca."Chiamiamo Israele a proteggere laestremisti" ha detto oggi a Berlino il portavoce del ministero tedesco degli Esteri. Le famiglie palestinesi non devono essere costrette a lasciare la regione"per paura".

Anche la Francia ieri aveva condannato la"violenza inaccettabile" perpetrata dai coloni israeliani contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, secondo un comunicato stampa del ministero degli Affari Esteri."La Francia condanna fermamente gli attacchi dei coloni che hanno portato alla morte di diversi civili palestinesi negli ultimi giorni a Qusra e a el-Sawiya, cosi' come alla partenza forzata di diverse comunita'". headtopics.com

Lo smarrimento della Cisgiordania, niente insurrezione perché i Paesi arabi non intervengonoLa West Benk si scopre senza regia, tra chiamata alle armi e paura. “Vogliamo vincere, non combattere e basta” Leggi di più ⮕

Il dolore delle madri nei campi della Cisgiordania: “I nostri figli muoiono per la dignità”Tulkarem è considerata parte del triangolo della resistenza palestinese con Nablus e Jenin Leggi di più ⮕

Scontri in Cisgiordania, un palestinese ucciso a NablusUn palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Askar vicino Nablus in Cisgiordania. (ANSA) Leggi di più ⮕

In Cisgiordania tra sangue e ulivi: «I coloni sparano, Hamas cresce»L’ira dopo l’omicidio di un contadino palestinese. L’Onu: 200 casi da gennaio. La divisione delle zone dagli accordi di Oslo del 1993 doveva essere transitoria. Poi il blocco dei negoziati Leggi di più ⮕

In Cisgiordania attacchi dei coloni alle scuole e volantini rivolti ai palestinesi: “È la vostra…“Avete un’ultima possibilità per scappare in Giordania, in maniera ordinata. Se non lo farete, distruggeremo ogni nemico e vi cacceremo dalla terra santa che Dio ha dato a noi”. E’ quello che si legge in un volantino rivolto ai palestinesi, circolato venerdì in Cisgiordania. La notizia è riportata dal quotidiano israeliano Hareetz. Leggi di più ⮕

Cisgiordania, 5 palestinesi uccisi in scontri con soldatiIn una giornata di scontri estesi fra l'esercito e la popolazione locale in Cisgiordania sono rimasti uccisi oggi complessivamente cinque palestinesi. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa. (ANSA) Leggi di più ⮕