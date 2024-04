L'ex ministro per la Coesione territoriale durante il governo Monti, oggi alla sinistra in generale. È appena uscito il suo libro, scritto con la comunità del Forum Disuguaglianze e Diversità di cui è co-coordinatore, dal titolo 'L'alternativa al riformismo radicale è l'autoritarismo'. Uno scritto che verrà presentato nel corso di 80 tappe su tutto il territorio nazionale, quasi come una campagna elettorale parallela a quella per le europee.

Il mantra, neanche a dirlo, con un'Italia che ha svoltato a destra e un'Europa che potrebbe seguire le orme del nostro Paese, è quello della: 'L'alternativa al riformismo radicale è l'autoritarismo: la via di mezzo alla Von der Leyen non funziona. Quando la democrazia non riesce a rispondere alle paure della gente, la tentazione è di mettere tutto nelle mani di qualcuno. Un nuovo cesarismo'

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Accordo di coesione con l'Umbria, 238 milioni per 36 progettiFitto: 'Attiveranno investimenti per 288 milioni di euro' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Firma accordi coesione, Meloni: Rimettiamo Umbria dove l'ha messa il Signore, al centro dell'Italia'Sulle infrastrutture va investito anche se è meno remunerativo dal punto di vista del consenso': lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, in occasione della firma dell'Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra Governo e Regione Umbria.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

L’Agenzia per la coesione chiude, al Dipartimento di Palazzo Chigi le competenze sul SudIl personale e le risorse, comprese quelle per le aree interne, sono trasferite come prevedeva il decreto sul Pnrr dello scorso febbraio

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Meloni a Bolzano firma l'Accordo di coesione: '100 milioni alla Provincia, focus sulla viabilità'Al Noi Techpark salutata dal presidente Kompatscher, la premier: 'Luogo straordinario'. 'I territori -ha detto la premier- non devono lasciarsi sfuggire neanche un euro' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Meloni a Trento per la firma di accordo sviluppo e coesione.(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2024 L'intervento integrale di Giorgia Meloni a Trento per la firma...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Meloni e Giani firmano accordi di coesione tra Governo e regione ToscanaIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze dove questo pomeriggio, alla presenza del ministro degli Affari europei, Raffaele Fitti e del governatore Eugenio Giani, firmerà l'accordo per lo sviluppo e la coesione fra il governo italiano e la Regione Toscana.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »