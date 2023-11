L'allarme dell'industria italiana: se si ferma la Germania, ci fermiamo noi

“Non solo subiamo un calo di competitività perché Germania, Francia e Spagna aiutano le loro aziende con i prezzi dell’energia. Anche il rallentamento dell’economia tedesca sta causando una forte riduzione del nostro export”. L’allarme lo lancia attraverso HuffPost Paolo Agnelli, patron dell’omonima azienda produttrice di metalli e alluminio di Bergamo. La domanda tedesca frena: il Pil teutonico arretra del -0,1% nel terzo trimestre di quest’anno.

Ma il peggio deve ancora arrivare: secondo il governo federale, nel 2023, il calo farà registrare un pesante -0,4%. Chiunque esulti per la crescita dell’Italia e per la frenata tedesca, o fa finta di non capire o non sa di cosa parla. Lo conferma in poche parole il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, profondo conoscitore di quella manifattura lombarda che deve buona parte del suo export proprio all’asse commerciale con Berlino: “Se si ferma la Germania, ci fermiamo noi





