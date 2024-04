L'Algeria approva una legge sull'industria cinematografica

Dopo la sua approvazione oggi da parte della seconda camera del Parlamento, l'Algeria si è dotata per la prima volta nella sua storia di una legge sull'industria cinematografica. Nel corso di una sessione presieduta dal capo del Consiglio della Nazione, Saleh Goudjil, la legge è stata approvata dalla maggioranza dei membri della seconda camera del Parlamento algerino, alla presenza della ministra della Cultura, Souria Mouloudji.

"Questa legge porterà l'Algeria in una nuova fase della sua storia culturale e artistica, in cui prevediamo un rinascimento cinematografico d'avanguardia, commisurato alle grandi sfide che il nostro Paese deve affrontare, una delle più importanti delle quali è la protezione dell'identità culturale algerina", ha detto Mouloudji dopo il vot

