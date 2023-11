L'Albania si qualifica per Euro 2024

Grande impresa dell'Albania, che ha ottenuto il pass diretto per i gironi di Euro 2024 vincendo il proprio raggruppamento di qualificazione. Una nazionale, quella guidata dal brasiliano Sylvinho, che partirà tra l'altro due fasce sopra l'Italia nel sorteggio, in seconda.

Di questo e di temi collegati anche al nostro campionato, una vera e propria fucina per la nazionale albanese, in esclusiva con il presidente federale, che ricopre anche l'incarico di vicepresidente UEFA da settembre:"Sono felice, lo siamo tutti. Abbiamo fatto bene, siamo qualificati e felicissimi. La prima volta è stata bella, ma anche questa... Abbiamo fatto un percorso molto buono, tenendo dietro squadre come Repubblica Ceca e Polonia"."Quando ci siamo qualificati il mister era euforico. Ha concluso un buon lavoro, ha raggiunto l’obiettivo e ne aveva tutte le ragioni. Vi dico sinceramente, nulla arriva per caso. Ci vuole il sacrificio, i giusti programmi. Senza non arrivano i risultati, questi sono frutto di tutto ci





TuttoMercatoWeb » / 🏆 13. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Verso Euro 2024, già 30mila biglietti venduti per Italia-Nord Macedonia del 17 novembre(ANSA) - ROMA, 08 NOV - La nazionale di calcio confida nella spinta dei suoi tifosi per fare l'allungo decisivo all'Olimpico di Roma verso Euro 2024. Sono già 30.000 i biglietti venduti per Italia-No

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Italia, le sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024La nazionale italiana di calcio è attesa da due sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024. Il commissario tecnico parla delle convocazioni, degli esclusi e dei criteri adottati.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

L'Italia affonda la Macedonia del Nord: qualificazione ad Euro 2024 più vicinaL'Italia batte 5-2 la Macedonia del Nord e aggancia a quota 13 punti l'Ucraina, prossimo avversario lunedì 20 novembre a Leverkusen. Contro gli ucraini basterà un pareggio per staccare il pass per Euro 2024

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

L’Italia soffre con l’Ucraina ma vola ad Euro 2024: a Leverkusen finisce 0-0Gli Azzurri dominano per lunghi tratti un'ottima Ucraina ma non riescono a trovare il gol del vantaggio. Nel finale l'Italia rischia tantissimo ma riesce comunque a portare a casa il punto che vale la qualificazione

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Prime pagine 25 ottobre: Juve su De Paul a gennaio, niente Euro 2024 per TonaliDopo le vittorie di Inter e Napoli rispettivamente contro Salisburgo e Union Berlino, oggi tocca a Lazio e Milan tenere alta la bandiera tricolore italiana in Champions League. I biancocelesti giocano

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Tour de France 2024, la partenza in Italia per la prima voltaIl Tour 2024 parte dall'Italia: dediche speciali alle tappe

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »