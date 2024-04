L'Al Hilal è imbattibile e fa 31. Ronaldo show trascina l'Al Nassr: 0-8 con l'Abha

L'Al Hilal è imbattibile e fa 31. Ronaldo show trascina l'Al Nassr: 0-8 con l'AbhaZouma risponde a Johnson, 1-1 nel derby di Premier League tra West Ham e TottenhamCoupe de France, Lione in finale: Lacazette stende il Valenciennes. Domani PSG-RennesEditoriale di Fabrizio Biasin I 90’ di Allegri-Chiesa-Vlahovic, la prossima panchina di Conte, le balle sul derby di Milano, la vera priorità del Milan, le scelte di De Laurentiis.

E l’Euro-OrsoliniI 90’ di Allegri-Chiesa-Vlahovic, la prossima panchina di Conte, le balle sul derby di Milano, la vera priorità del Milan, le scelte di De Laurentiis. E l’Euro-OrsoliniAllegri:"Momento negativo? Soprattutto colpa mia. Dispiaciuto per i fischi ad Alex Sandro"Juventus, Giuntoli:"Il prossimo sarà un mercato nel rispetto dell'equilibrio finanziario"Juventus, conferme su Stefanelli e Pompilio, con Manna al Napol

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Al Hilal nella leggenda del calcio: 28 vittorie consecutive, è record storicoLa formazione saudita stacca i New Saints e diventa la squadra con più successi di fila nella storia: decisivo il 2-0 esterno all'Al Ittihad.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Miliardi e campioni: i sauditi dell’Al Hilal battono il record dell’Ajax di CruijffDa Neymar ad altre vecchie star europee, la squadra del fondo sovrano Pif ha raggiunto 29 vittorie consecutive e sta per vincere il suo diciannovesimo campionato

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Barcellona, futuro in bilico per Cancelo: il portoghese piace all'Al-HilalIl futuro di Cancelo sarà ancora al Barcellona? L'obiettivo del club azulgrana è quello di trattenere l'ex Inter e Juventus, ma non sarà affatto semplice: come riportato dal quotidiano iberico Spor

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Al Nassr, Otavio colpito da un bicchiere durante i festeggiamenti per un gol annullatoLa vittoria dell'Al Nassr sul campo dell'Al Ahli, arrivata grazie a un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo nella ripresa, ha permesso alla squadra di Castro di consolidare la seconda posizione e s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Higuain: 'Sono felice di rappresentare l'Al Nassr'L'ex Juventus e Real Madrid, Gonzalo Higuain, si è espresso sulla sua esperienza in Arabia Saudita e sulla squalifica per un gesto osceno rivolto ai tifosi dell'Al Shabab.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli-Juventus 2-1: prima Kvara poi Raspadori, neanche Chiesa salva AllegriI bianconeri cadono al Maradona: Vlahovic si divora l'impossibile, nella ripresa il graffio del numero 7 non basta. Szczesny para rigore a Osimhen

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »