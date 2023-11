L'agopuntura riduce del 37% le vampate di calore durante la menopausa

L'agopuntura può ridurre del 37% le vampate di calore che tormentano le donne in menopausa sia di giorno che di notte: i primi effetti benefici si avvertono dopo circa otto sedute e si mantengono per almeno sei mesi dopo la fine del trattamento. E' quanto dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Menopause dagli esperti del Wake Forest Baptist Medical Center nel Nord Carolina (Usa)

. La ricerca ha coinvolto 200 donne in menopausa, tra i 45 e i 60 anni, abituate a lottare quotidianamente con una media di almeno quattro episodi di vampate o sudorazione notturna. L'esperimento che le ha viste protagoniste è durato in tutto un anno. Durante i primi sei mesi, l'agopuntura è stata utilizzata su un primo gruppo di pazienti, mentre nella seconda parte dell'anno è stato il turno delle altre donne. In media, le pazienti si sono sottoposte fino ad un massimo di 20 sedute a testa: il numero esatto e la frequenza degli appuntamenti è stato concordato direttamente da loro con l'esperto di agopuntura, qualificato e selezionato proprio dai ricercatori autori dello studio. I risultati raccolti dopo i 6 mesi di trattamento nel primo gruppo di donne, dimostrano che l'agopuntura riduce del 37% la frequenza delle vampate e degli episodi di sudorazione notturna. Questi benefici si mantengono nel tempo: a sei mesi dalla fine del trattamento, la riduzione degli episodi si attesta ancora intorno al 29

