L'addio tra Djokovic e Ivanisevic: "Non c'è una ragione reale"

ROMA - "L'addio con Djokovic ? Non c'è davvero una ragione reale. Uno dei motivi è proprio un senso di fatica, sono stati cinque anni davvero difficili ed intensi. Le persone dimenticano quel periodo durante il Coronavirus, in cui è stato etichettato come il più grande cattivo del pianeta per la storia della vaccinazione". Goran Ivanisevic parla della rottura con Nole.

L'ex tecnico del numero uno al mondo, ai microfoni di Sport Klub, racconta come si è consumato l'addio tra i due: "Siamo arrivati ad un senso di saturazione, di 'stanchezza materiale', così come una macchina ha bisogno di una regolare manutenzione. Alla fine io mi sono stancato di lui e lui si è stancato di me. In ogni caso non mi sentivo più di poterlo aiutare". Ivanisevic, cosa è successo a Miami 'Non dirò esattamente quello che è stato detto, sono comunque contento di essere andato in America. In Australia ero già piuttosto stanco, non solo perché aveva perso in semifinale, anche perché avrebbe potuto vincerl

