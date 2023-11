L'ad all'evento 'Mind the gap - Azienda Z': 'Sostenere nuove generazioni, possiamo imparare da loro'

Nella scelta del luogo in cui lavorare, i giovani prediligono le realtà sostenute da valori forti, ai quali sono fedeli. Un dato molto importante per Merck, perché da 3 secoli e mezzo siamo un’azienda guidata dai nostri valori. Credo che le nuove generazioni possano aiutarci a prosperare sotto questo punto di vista.





L'azienda va bene, regala una vacanza ai suoi dipendentiUn imprenditore 76enne di Como pagherà un soggiorno di 9 giorni a Santo Domingo ai lavoratori e a un loro familiare (ANSA)

Muore Nekrasov il capo del cda di Lukoil: il giallo dei decessi 'improvvisi' nell'azienda russaLa sua non è la prima morte inaspettata nella compagnia petrolifera che aveva criticato la guerra in Ucraina

Napoli, sequestrata azienda: sversava concimi chimici nei corsi d’acqua e poi vendeva piante aromatiche…Sversava rifiuti liquidi nei corsi d'acqua e utilizzava acque contaminate da batteri fecali per irrigare le piante alimentari poi vendute con il marchio 'bio'.

Il “purpose” in azienda, strumento di trasformazione ancora poco sfruttatoIl rapporto tra purpose e l’innovazione in azienda al centro di una ricerca commissionata da Polimi Graduate School of Management e BCG BrightHouse

Azienda neozelandese condannata per la morte di ventidue persone in un’eruzione vulcanicaIl 31 ottobre un’azienda neozelandese che organizzava gite turistiche all’isola vulcanica Whakaari/White Island è stata riconosciuta colpevole per la morte di ventidue persone in un’eruzione nel 2019. Leggi

