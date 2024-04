L'Abbracciata Collettiva: un evento per sensibilizzare sull'autismo

Riconoscere e comprendere i disturbi dello spettro autistico è cruciale: si tratta di un insieme eterogeneo di condizioni, ognuna con le proprie sfumature e peculiarità. Altrettanto importante è la sensibilizzazione verso questa condizione che, in Italia, coinvolge un bambino su settantasette nella fascia 7-9 anni e ben 500mila famiglie.

Nella settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, il 6 e 7 aprile si terrà un evento unico in nove città italiane: l'Abbracciata Collettiva. Organizzata dalla cooperativa sociale T.M.A. Group, l’iniziativa mira a coinvolgere la comunità in una maratona in piscina di 30 ore, in cui tutti potranno partecipare nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di quindici minuti insieme ai bambini e ai ragazzi che svolgono la Terapia Multisistemica in Acqua (TMA) metodo Caputo-Ippolit

Autismo Sensibilizzazione Abbracciata Collettiva Piscina Terapia Multisistemica In Acqua TMA Metodo Caputo-Ippolito

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Una 'abbracciata collettiva' in 9 città per l'autismoL'evento che si terrà il 6 e 7 aprile in 9 città italiane è finalizzato a sensibilizzare sui temi della disabilità e in particolare dell'autismo e dei disturbi mentali gravi

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Conflitto tra Russia e Ucraina: evento organizzato a Roma dalla LegaIl gruppo del Parlamento Ue a cui appartiene la Lega ha organizzato un evento a Roma per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina. Si sottolinea l'importanza di distinguere tra aggredito e aggressore. Inoltre, in Puglia si è tenuta una manifestazione con la partecipazione di sindaci, studenti e anziani per commemorare la cacciata delle bande fasciste un secolo fa. Lollobrigida, presente all'evento, ha espresso la sua opinione sulla definizione di antifascista e ha sottolineato l'importanza di storicizzare Mussolini.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Isis Khorasan: cos'è e perché avrebbe organizzato l'attentato in RussiaIl ramo afghano-pachistano dell'Isis è il principale indiziato della strage al Crocus City Hall

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Pasqua e ponti primavera in viaggio, turismo organizzato con ricavi a +8%Astoi, incidenza prenotazione anticipata più alta ultimi 4 anni (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Pasqua e ponti primavera in viaggio, turismo organizzato +8%Pasqua e dei ponti di primavera in viaggio. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Bimbo autistico allontanato dall’evento organizzato per la giornata contro il bullismo perché dava…'Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »