Kylie Jenner incinta di un figlio da Timothée Chalamet: il rumor è falso

Cominciamo dalla fine: il rumor su Kylie Jenner incinta di un figlio da Timothée Chalamet è «completamente falso». Lo ha detto il Daily Mail e pure PageSix, giusto per citare le fonti più autorevoli in fatto di gossip. Ma la voce su una presunta gravidanza dell'imprenditrice, non per questo, si è fermata. Anzi, si è persino intensificata, segno che Timothée e Kylie, insieme, piacciono da matti nonostante le critiche degli haters online.

A lanciare l'insinuazione è stato il comico Daniel Tosh durante una puntata del suo podcast: ha riportato la voce di un impiegato di un negozio di Malibù che avrebbe assistito alle riprese del reality The Kardashians in cui Jenner annunciava la sua terza gravidanza. «Potrebbe anche non essere vero, non ho verificato», ha specificato Tosh mettendo le mani avanti. Ma non è bastato: il mondo intero sta immaginando Kylie incinta del bambino di Timothée e non si può più tornare indietr

