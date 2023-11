Kissinger, Trudeau e Merkel: tutti i leader ingannati dal duo russo prima della Meloni

Questi sono solo alcuni degli obiettivi del duo russo, che dallo scoppio della guerra ha cercato di far uscire allo scoperto i leader occidentali, sperando che con questo stratagemma effettuassero rivelazioni utili alla propaganda. In alcuni casi sono riusciti a ricavare qualche titolo ma, come accaduto nel caso di Giorgia Meloni, il loro tentativo è andato a vuoto.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Comico russo si spaccia per un leader africano e parla con MeloniLa premier risponde a domande sulla situazione migranti e sulla guerra in Ucraina (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Scherzo russo a Giorgia Meloni, le reazioni della politicaCalenda assolve la premier, Conte attacca

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Giorgia Meloni e scherzo russo: 'Sostegno a Ucraina' e Mosca attacca premierZakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, attacca il presidente del Consiglio

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Meloni, scherzo telefonico ad opera di comici russiIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata vittima di uno scherzo ad opera di un duo comico russo, specializzato da anni in burle telefoniche. Nel 2022 ad esempio ci era cascato l'ex presidente americano Bush. Allora i due si spacciarono direttamente per Zelensky strappando all'ex presidente diverse valutazioni sulla Russia e su Putin.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Scherzo a Meloni, come due comici russi hanno aggirato la sicurezza fingendosi leader africaniLo scherzo a Giorgia Meloni agita la giornata politica. La telefonata di un fantomatico leader...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Scherzo a Meloni, come due comici russi hanno aggirato la sicurezza fingendosi leader africaniLo scherzo a Giorgia Meloni agita la giornata politica. La telefonata di un fantomatico leader...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕