Kim Kardashian lancia il Nipple Bra, il reggiseno coi capezzoli «incorporati»

Il merito delle sporgenze inaspettate è tutto del nuovo Ultimate Nipple Bra, un reggiseno con protuberanze integrate inventato per ricreare un effetto da inturgidimento perenne. Il modello fa parte della linea di lingerie e shapewear Skims, lanciata nel 2019 dall'imprenditrice-influencer, famosa per l'underwear seconda pelle declinato in colori che riprendono l'incarnato.

Cavalcando il trend imperante della Gen Z (e non solo), di far intravedere i capezzoli sotto a top e T-shirt, la Kardashian mette in piedi un'operazione win-win, accaparrandosi un ritorno mediatico incredibile con quasi 2 milioni di visualizzazioni sul post, ma anche auto-investendosi del ruolo di filantropa dell'ambiente, tema ormai imprescindibile dell'agenda setting mondiale. «Non sono una scienziata, ma credo che ciascuno di noi possa fare la propria parte.

