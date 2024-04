Kim Jong-un complica l’amicizia tra Cina e Russia

Kim Jong-un complica “l’amicizia senza limiti” tra Cina e Russia: Pyongyang guarda a Mosca e Xi teme di perdere il controllo sulla Corea. Kim ha dichiarato che le nazioni occidentali stanno cercando di “strangolare” la Corea del Nord e che le misure ritorsive hanno perso “rilevanza”.

Da quando il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha cominciato a imporre le prime sanzioni nel 2006, la Corea del Nord si è dotata dell’arma nucleare e i test missilistici hanno raggiunto quota 80 solo nell’ultimo biennio. Il governo di Kim Jong-un ha in parte compensato le sanzioni sferrando attacchi informatici che gli hanno permesso di raccogliere 3 miliardi di dollari tra il 2017 e il 2023. Ma è piuttosto evidente che la sopravvivenza delle ambizioni nucleari del Nord è, ugualmente, ricollegabile all’aiuto della Russia

