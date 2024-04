Kering acquisisce l'immobile di via Monte Napoleone 8 a Milano

Gli ultimi numeri di Kering , il gruppo internazionale del lusso che ha tra i suoi brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, non sono stati entusiasmanti proprio per il momento di transizione della maison fiorentina. Ma il colosso francese che fa capo a Francois Henri Pinault non si fa scappare quella che giudica una opportunità immobiliare e acquista la società proprietaria 'dell'iconico e storico immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano '.

Valore dell’operazione: 1,3 miliardi di euro, da record per un singolo asset immobiliare in Italia. Il palazzo era nel portafoglio di Blackstone Property Partners Europe. Lì era finita nelle ultime settimane del 2021, quando il fondo aveva acquisito Reale Compagnia Italiana con il suo portafoglio di 14 immobili di prestigio (13 a Milano e 1 a Torino

Kering Lusso Immobiliare Milano Via Monte Napoleone

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Kering: compra storico palazzo in via Monte Napoleone a Milano per 1,3 mldA vendere Blackstone Property Partners Europe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - Kering, gruppo internazionale del lusso che ha tra...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Borsa: l'Europa aspetta la Fed (-0,06% Milano), crolla Kering a ParigiAcquisti su Terna e vendite su Poste dopo i nuovi piani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Freno tirato sulle Borse europee in att...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Lanciati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali gli Asecap Days 2024News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Giovanna Melandri nel cda di Kering: perché i francesi hanno scelto l’ex ministra?Il cda del gruppo del lusso Kering (con marchi da Gucci a Saint Laurent) spiega che «trarrà vantaggio dalla sua esperienza in materia di sostenibilità, impatto sociale e finanza ed economia sostenibili»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Kering, Giovanna Melandri in cda dal 25 aprile: scelta dai francesi per l’esperienza nella sostenibilitàOltre a Giovanni Melandri, ex ministra della Cultura e già presidente della Human Foundation e fondatrice e ambasciatrice del Global Steering Group, entreranno in consiglio Rachel Duan e Dominique D’Hinnin

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Kering-Gucci e non solo: tutte le nubi sull’orizzonte del lussoLa crisi del gruppo francese, secondo solo a Lvmh nell’alta gamma, è legata al turn around di Gucci, ma ci sono fattori che riguardano tutto il settore, dal rallentamento della Cina alle crisi reputazionali sui temi di sostenibilità

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »