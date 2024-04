Keane critica Haaland, pareggi in Premier League

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, il focus è dedicato alle dichiarazioni di Keane. L'ex centrocampista del Manchester United ha fortemente criticato Haaland: prendendo spunto dalla sua prestazione contro l'Arsenal, ne ha esaltato le doti da finalizzatore ma soprattutto ne ha sminuito il livello generale di giocatore. Spazio anche alle partite di Premier League giocate ieri.

Spiccano due pareggi, entrambi per 1-1: quello nel derby londinese tra West Ham e Tottenham e quello tra Newcastle ed Everton. Per i Toffees segna nel finale Calvert-Lewin, regalando un punto vitale in ottica salvezza.Il gol di Beto non basta all'Everton, ennesimo pari del Chelsea. Tutti i risultati di PremierLe aperture spagnole - L'Ajax vuole Xavi. La stampa auspica la non squalifica di CheikhJuve, gioco farraginoso ma vincent

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Roy Keane cambia idea: 'Adesso il Liverpool è favorito per la Premier League''Credo che vincerà il Liverpool, li vedo favoriti'. Parola di Roy Kean. L'ex centrocampista, colonna del Manchester United della class of '92, commenta a Sky Sports UK la lotta per la vittoria della

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Keane critica Haaland, Guardiola rispondeLe parole di Roy Keane su Erling Haaland dopo il match tra City e Arsenal hanno scatenato polemiche. Pep Guardiola ha risposto difendendo il norvegese.

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

'Haaland sembrava da Serie D', Guardiola replica a Keane: 'E' la miglior punta del mondo'Dopo lo 0-0 tra Manchester City e Arsenal nella super sfida di Premier League giocata domenica, Roy Keane ha attaccato duramente Erling Haaland: 'Il suo gioco in generale è pessimo. Sotto porta è d

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Keane critica Haaland: 'Contro l'Arsenal sembrava un giocatore di quarta divisione'La scorsa stagione era stata esaltante, chiusa con 52 reti in 53 partite e tre trofei. Oggi Erling Haaland fa più fatica, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi;

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

I 777 Partners si avvicinano all'Everton: la Premier League è disposta a dare l'okI 777 Partners si avvicinano all'acquisizione dell'Everton. La holding statunitense, già proprietaria del Genoa nel nostro campionato, lo scorso dicembre ha ricevuto l'approvazione da parte del Finan

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Torino, sirene dalla Premier League per Bellanova: già tre club l'hanno osservato dal vivoSicuramente quella attuale è una delle migliori stagioni di Raoul Bellanova in carriera e lo testimonia, oltre ai numeri, la prima convocazione in Nazionale. Luciano Spalletti l'ha osservato in quest

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »