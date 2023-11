Kean l'attaccante più in forma, Tuttosport: 'La Juve non lo multa per la scenata polemica'

Giocate, controversie, potenziale. Il talento di Moise Kean può portarlo alla 9 della Nazionale? (Magari con Scamacca)2Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoL'islandese ha segnato 4 delle 5 reti messe a segno dal Genoa nell'ultimo meseJuventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli. Intanto si complica Samardzic a gennaioLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro....

EUROSPORT_IT: Kean e Giuntoli chiariscono, nessuna multa all'attaccante dopo Juve-VeronaSERIE A - L'uscita polemica dal campo di Moise Kean al momento della sostituzione in Juventus-Verona non era piaciuta alla dirigenza bianconera, che ha chiesto

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport: 'Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate''Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate' scrive Tuttosport oggi in edicola. Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, è un obiettivo della Vecchia Signora. I

TUTTOSPORT: Juve-Verona e la prova tv chiesta per Gatti: riprova, sarai più fortunatoC’è voluto l’arbitro Feliciani, interpellato dal Giudice Sportivo, per spiegare agli zelanti investigatori della Procura che era 'un fallo di gioco”

ADNKRONOS: Gatti, niente prova tv dopo Juve-Verona: ecco perché il giudice dice noNessun pugno del bianconero a Djuric, episodio valutato dall'arbitro in campo

CORSPORT: Juve-Verona, Gatti non sanzionato per il colpo a Djuric: il motivoIl difensore dei bianconeri sarà regolarmente in campo al 'Franchi' domenica prossima contro la Fiorentina

TUTTOSPORT: Feliciani dimentica Juve-Verona: arbitra Lecce-Parma...per il ko del collegaDurante i sedicesimi di finale di Coppa Italia il direttore di gara Minelli è uscito per infortunio: al suo posto il quarto uomo che aveva diretto la gara tra bianconeri e gialloblu

