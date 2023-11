Kazakhstan, almeno 45 morti per un incendio scoppiato nella miniera di ArcelorMittal

di ArcelorMittal Temirtau di Kostenko, nella regione di Karaganda in Kazakhstan. Lo ha ufficializzato il ministro delle Situazioni di emergenza: "Alle 8 di sera di ieri, sono stati scoperti i corpi di 45 minatori. Prosegue la ricerca di un minatore", ha detto.

Il precedente report fissava a 42 il numero dei deceduti. Nella miniera sabato sera è scoppiato un incendio, causato probabilmente da un'esplosione di gas metano. In quel momento nella miniera di KostenkoArcelorMittal Temirtau ha confermato poi in maniera ufficiale di aver raggiunto un accordo con il governo kazako per trasferire di nuovo la proprietà della miniera al Kazakhstan, "alla luce dei recenti eventi, e nonostante i nostri sforzi per raddrizzare la situazione".

Il confronto tra le parti era iniziato "mesi fa", spiega una nota, "e una settimana prima dell'incidente avevamo già firmato un accordo in linea di principio per formalizzare questo trasferimento".L'onda d'urto dell'esplosione nella miniera si è estesa per 3 chilometri.Altri 11 sono stati estratti vivi dalla frana nel giacimento nello Shandong. headtopics.com

Dei ventidue rimasti intrappolati a 600 metri di profondità 10 sarebbero ancora vivi. Per il soccorso sono mobilitate 629 persone divise in 17 squadre e oltre 400 macchinari Ha chiuso il sito di Prosper-Haniel, nella Renania occidentale. Gli esperti hanno calcolato che dall’origine delle attività estrattive ad oggi siano state tirate fuori dalla Ruhr circa 8,5 miliardi di tonnellate di carbone

Sbarco migranti a Selinunte, 5 morti sulla spiaggiaSulla spiaggia di Marinella di Selinunte, a Castelvetrano (Trapani), dove si è spiaggiata l'imbarcazione utilizzata per la traversata da decine di migranti, sono stati recuperati 5 cadaveri. La conferma arrivata dalla Guardia Costiera. (ANSA) Leggi di più ⮕

