Kata scomparsa a Firenze, Perù accoglie rogatoria per interrogare parenti: ultime notizie

Il procuratore aggiunto Luca Tescaroli e i sostituti procuratori Christine Von Borries e Giuseppe Ledda, titolari del fascicolo di indagine che ipotizza il rapimento a scopo di estorsione, ascolteranno in videoconferenza 14 cittadini peruviani indicati nella rogatoria. Si tratta di parenti e amici dei genitori della piccola Kata che si trovano in Perù e che potrebbero avere informazioni utili sulla vicenda.

Per quella vicenda di droga fu fatta una perquisizione in una casa a Firenze dove viveva anche una donna, mamma di una bambina della stessa età di Kataleya: madre e figlia sarebbero poi anche loro andate a vivere all'ex hotel Astor occupato.

L'ipotesi è che Kata possa essere stata scambiata per quest'ultima bambina e che sia stata rapita per una vendetta legata alla vicenda della drogaL'ipotesi principale dei pubblici ministeri è che Kata sia stata vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, che potrebbe essere derivato proprio dai rapporti conflittuali che sono poi sfociati nei reati commessi durante l’occupazione dell'ex hotel.

Tra le ipotesi sul rapimento di Kata c'è, infatti, anche quella di una ritorsione per il racket degli alloggi nell'ex albergo , che nel mese di agosto ha portato in carcere lo zio materno della piccola scomparsa. Neppure la pista della pedofilia è del tutto esclusa dall'inchiesta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Petruzzelli: 'Col San Nicola rinnovato saremo in vantaggio su Firenze e Bologna per Euro '32'L’Assessore allo Sport di Bari Pietro Petruzzelli ha parlato degli ultimi interventi allo Stadio San Nicola che permetteranno alla città pugliese di conquistare terreno in vista dell’Europeo del

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Juve, Vlahovic a Firenze per il gol che manca da 50 giorni e per il rinnovoQuella tra Juve e Fiorentina non è mai una partita come le altre. Sicuramente non lo è per Dusan Vlahovic, che dal popolo viola è ancora considerato un traditore proprio per aver scelto

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Bimba scomparsa a Firenze, padre di nuovo in carcere: ecco perchéIniziato oggi all'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze un nuovo sopralluogo dei Carabinieri, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza il sequestro a scopo di estorsione di Mia Kataleya Chiclo Alvarez

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Firenze, apre la stanza segreta di Michelangelo dove l'artista si nascoseVisitabile dal 15 novembre, fu scoperta nel 1975 (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Firenze, 4 milioni con due Gratta e vinci da 10 euro. Come ritirare le somme. La tabella delle (remotissime) pA poche ore di distanza Firenze e dintorni hanno festeggiato due vincite da due milioni ciascuna....

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Apre la stanza segreta di Michelangelo sotto le Cappelle medicee di Firenze: all’interno i disegni…A quasi 50 anni dal suo ritrovamento, avvenuto nel 1975, il prossimo 15 novembre la stanza segreta di Michelangelo, piccolo ambiente contenente una serie di disegni attribuiti al Buonarroti, situato sotto le Cappelle Medicee di Firenze, sarà accessibile al pubblico. L’apertura sarà fatta in via sperimentale, con prenotazioni, fino al 30 marzo 2024.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕