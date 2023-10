Kanye West, nuove dichiarazioni antisemite e contro l’aborto. E Adidas interrompe il contratto

Nuova intervista, nuove dichiarazioni incendiarie (e false) su temi come l’aborto, l’olocausto, gli ebrei. Il rapper, che ora si fa chiamare Ye, non smette di far parlare di sé per le sparate controverse e antisemite, farneticazioni che già gli sono costate l’interruzione di contratti importanti con marchi del fashion come Balenciaga e Adidas che proprio oggi ha annunciato la fine della loro collaborazione.

In una nuova intervista di oltre due ore, nel podcast dello scienziato Lex Fridman (russo-americano di famiglia ebrea), West ha affermato che «.

Kanye ha ribadito, come ha già detto in passato, che secondo lui i media sono in mano agli ebrei e alle obiezioni di Fridman ha esclamato: «Non è vero! È una bugia. I media sono controllati dagli ebrei e l’hanno dimostrato bullizzandomi».famiglia e carriera headtopics.com

: «Ho perso la mia famiglia. Ho perso i miei figli. Ho perso i miei migliori amici nel mondo della moda. Ho perso la comunità nera - ha detto -. La gente dice che ho perso la testa... Ho perso la mia reputazione, ma io dico, voglio solo la mia famiglia. Ma non voglio che la mia famiglia debba dire quel che la sinistra fa dire loro, quel che la Cina vuole che si dica.

