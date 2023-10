Kaba, numeri e statistiche del mediano francese del Lecce

Il mediano Kaba è arrivato al Lecce con lo scopo di blindare il vertice basso di centrocampo. Al Fantacalcio merita l’acquisto?club che in questo inizio di campionato si sta garantendo una posizione tranquilla in classifica grazie ad una serie di prestazioni tutto sommato convincenti.

Il centrocampista Kaba, classe 2001 e nato ad Orleans, si sta facendo notare in virtù di numerose presenze in questo inizio di stagione. Di seguito la nostra scheda si focalizzerà proprio su di lui, mostrando alcuni numeri interessanti in chiaveè una valida ed affidabile scelta nel celebre gioco simulativo tra amici? Com’è andata la sua prestazione nell’ultima gara di campionato? E il rendimento complessivo qual è? Ecco ciò che c’è da sapere su di lui.

Nelle altre gare il calciatore francese ha giocato con diligenza e grinta, andando sotto la sufficienza soltanto in due occasioni, in cui ha ricevuto un 5,5 (alla terza giornata contro la Salernitana con cartellino giallo e nell’ultima contro l’Udinese).è il classico giocatore di quantità, che non brillerà nelle giocate ma che difficilmente farà mancare il suo apporto di mediano, al gioco del Lecce.una nuova possibilità di rafforzare il suo ‘peso specifico’ nel club. headtopics.com

Vi sono alcuni ballottaggi che riflettono i dubbi di mister D’Aversa, i quali saranno sciolti nei prossimi giorni. Per Kaba – dicevamo – altissime chance di entrare in campo da titolare.Kaba e Laurienté nel match di Serie A tra Lecce e Sassuolo (LaPresse) – calciomercato.itCentrocampista centrale o mediano di rottura, Kaba è fisicamente forte ma anche atletico ad agile nelle movenze in campo. Ha corsa e sa inserirsi e smarcarsi in appoggio per favorire la manovra dei compagni.

Italia Notizie

Leggi di più:

calciomercatoit »

Dorgu, numeri e statistiche della talentuosa promessa danese del LecceCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Domani Lecce-Torino, i convocati di D'Aversa: nessuna sorpresa, out Blin e DermakuIl tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Torino, valevole per la 10^ giornata di Serie A, in programma domani - 28 ottobre - alle ore 18:00. Nessuna sorpresa Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Lecce-Torino: Juric cambia e punta su Pellegri e SanabriaDi seguito le ultime di formazione su Lecce-Torino, raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com: ▪ Lecce-Torino - Sabato 28 ottobre, ore 18.00 ▪ Arbitro: Aureliano ▪ Classifica: Lecce 13 punti Leggi di più ⮕

A Lecce nella città dorata tra luoghi iconici e nuovi indirizziNon si può mai dire mai più al mare in Salento. Soprattutto in questo anno in cui il caldo non pare proprio convincersi a fare le valigie. Ma il tempo ... Leggi di più ⮕

Serie A: Lecce-Torino, probabili formazioni DIRETTA'Non dobbiamo pensare di trovare un avversario in difficoltà' (ANSA) Leggi di più ⮕

Pongracic, i numeri del difensore centrale del LecceCalciomercato e altro Leggi di più ⮕